Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена
Российские солдаты вернулись из плена. Обложка © Telegram / Юлия Сударенко, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области
В числе российских военных, которые вернулись из украинского плена в результате масштабного обмена по формуле «150 на 150» оказался многодетный житель Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из города Пласта», — поделилась омбудсмен.
Сударенко подчеркнула, что родственники российских военнослужащих всегда очень ждут подобных событий и безмерно благодарны тем, кто занимается этой большой работой. Особо она отметила ключевую роль российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая приняла личное участие в организации обмена.
Напомним, что обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 30 декабря. Сейчас наши парни находятся на территории Белоруссии и готовятся к отправке на родину. Первым делом каждый из них связался с родными и порадовал близких.