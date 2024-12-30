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Регион
30 декабря, 20:04

Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена

Российские солдаты вернулись из плена. Обложка © Telegram / Юлия Сударенко, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Российские солдаты вернулись из плена. Обложка © Telegram / Юлия Сударенко, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области

В числе российских военных, которые вернулись из украинского плена в результате масштабного обмена по формуле «150 на 150» оказался многодетный житель Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из города Пласта», — поделилась омбудсмен.

Сударенко подчеркнула, что родственники российских военнослужащих всегда очень ждут подобных событий и безмерно благодарны тем, кто занимается этой большой работой. Особо она отметила ключевую роль российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая приняла личное участие в организации обмена.

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Напомним, что обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 30 декабря. Сейчас наши парни находятся на территории Белоруссии и готовятся к отправке на родину. Первым делом каждый из них связался с родными и порадовал близких.

Артём Гапоненко
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