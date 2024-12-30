Многодетный уралец вернулся из украинского плена в результате обмена

В числе российских военных, которые вернулись из украинского плена в результате масштабного обмена по формуле «150 на 150» оказался многодетный житель Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из города Пласта», — поделилась омбудсмен.