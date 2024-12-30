«Эмоции переполняют»: Возвращённые из плена российские военные позвонили своим семьям

Минобороны РФ показало трогательное видео с военнослужащими, которые сегодня вернулись в Россию в результате обмена пленными. Оказавшись в автобусе, они принялись звонить своим семьям. А потом поздравили с наступающим Новым годом всех соотечественников.

«Эмоции переполняют. Пока что ещё до конца не верю, что это произошло, что я буду дома. Что наше министерство прилагает все усилия, и о нас помнят», — сказал один из возвращённых из плена солдат.