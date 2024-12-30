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30 декабря, 18:03

«Эмоции переполняют»: Возвращённые из плена российские военные позвонили своим семьям

МО РФ: Возвращённые из плена российские военные позвонили своим семьям

Минобороны РФ показало трогательное видео с военнослужащими, которые сегодня вернулись в Россию в результате обмена пленными. Оказавшись в автобусе, они принялись звонить своим семьям. А потом поздравили с наступающим Новым годом всех соотечественников.

Российские военные, вызволенные из плена, звонят родным. Видео © Telegram /Минобороны РФ

«Эмоции переполняют. Пока что ещё до конца не верю, что это произошло, что я буду дома. Что наше министерство прилагает все усилия, и о нас помнят», — сказал один из возвращённых из плена солдат.

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Напомним, 30 декабря, между Россией и Украиной произошёл обмен пленными по формуле 150 на 150. Все возвращённые солдаты находятся в республике Беларусь, им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка

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Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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