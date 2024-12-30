Между Россией и Украиной прошёл обмен пленными по формуле 150 на 150

В результате переговоров с территорией, находящейся под контролем киевских властей, удалось вернуть 150 российских военнослужащих. В ответ на это было передано равное количество украинских бойцов, находившихся в плену. С такой информацией выступило Министерство обороны России.

«30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — следует из сообщения.

На данный момент все возвращённые солдаты находятся в республике Беларусь, им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка, а также предоставлена возможность связаться с близкими. В дальнейшем они будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Кроме того, в МО РФ подчеркнули, что гуманитарные усилия по возврату российских военнослужащих из плена были оказаны Объединенными Арабскими Эмиратами.