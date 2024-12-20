42 на 503: Появились детали обмена телами погибших военных между Россией и Украиной

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными ранее сегодня объявил о возвращении сотен тел. Там уточнили, что 403 военных были убиты на Донецком направлении, ещё 12 тел передали с Луганского фронта, 57 — с Запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.