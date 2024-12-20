42 на 503: Появились детали обмена телами погибших военных между Россией и Украиной
Депутат Саралиев: Россия вернула с территории Украины тела 42 погибших военных
В Россию вернули тела 42 погибших военных, передав Украине останки 503 бойцов ВСУ. Об этом рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По словам парламентария, очередной обмен телами между Россией и Украиной произошёл 20 декабря.
Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными ранее сегодня объявил о возвращении сотен тел. Там уточнили, что 403 военных были убиты на Донецком направлении, ещё 12 тел передали с Луганского фронта, 57 — с Запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.
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