Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 11:48

42 на 503: Появились детали обмена телами погибших военных между Россией и Украиной

Депутат Саралиев: Россия вернула с территории Украины тела 42 погибших военных

В Россию вернули тела 42 погибших военных, передав Украине останки 503 бойцов ВСУ. Об этом рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, очередной обмен телами между Россией и Украиной произошёл 20 декабря.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными ранее сегодня объявил о возвращении сотен тел. Там уточнили, что 403 военных были убиты на Донецком направлении, ещё 12 тел передали с Луганского фронта, 57 — с Запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.

Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76
Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar