Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 11:19

Украина объявила о возвращении тел ещё 503 погибших бойцов ВСУ

Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала Киеву останки 503 бойцов ВСУ, информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там уточнили, что 403 военных были убиты на Донецком направлении, ещё 12 тел передали с Луганского фронта, 57 — с Запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России. Минобороны РФ о возвращении тел россиян пока официально не объявляло.

Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76
Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76

Это второй обмен за декабрь. Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ с самолёта Ил-76, который ВСУ сбили 24 января под Белгородом. Тогда погибли 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима. 8 декабря стало известно, что Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar