Украина объявила о возвращении тел ещё 503 погибших бойцов ВСУ
Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала Киеву останки 503 бойцов ВСУ, информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Там уточнили, что 403 военных были убиты на Донецком направлении, ещё 12 тел передали с Луганского фронта, 57 — с Запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России. Минобороны РФ о возвращении тел россиян пока официально не объявляло.
Это второй обмен за декабрь. Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ с самолёта Ил-76, который ВСУ сбили 24 января под Белгородом. Тогда погибли 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима. 8 декабря стало известно, что Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76.
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