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Регион
9 декабря, 14:55

Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76

Обломки самолёта Ил-76. Фото © Telegram / Следком

Обломки самолёта Ил-76. Фото © Telegram / Следком

Киевские власти подтвердили прибытие в страну тел погибших при крушении самолёта Ил-76 военнопленных Вооружённых сил Украины. Сейчас эксперты сверяют их личности, сообщает координационный штаб по обращению с военнопленными в Незалежной.

«Переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации», — поделились в ведомстве.

Опубликован список военнопленных, которых отказывается забирать Украина
Опубликован список военнопленных, которых отказывается забирать Украина

Напомним, что самолёт Ил-76 ВСУ сбили 24 января под Белгородом. Погибли 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима. Сегодня, 8 декабря, стало известно, что Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обмены телами погибших между Москвой и Киевом продолжатся.

Алена Пенчугина
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