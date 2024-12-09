Украина подтвердила получение тел пленных бойцов ВСУ со сбитого самолёта Ил-76
Обломки самолёта Ил-76. Фото © Telegram / Следком
Киевские власти подтвердили прибытие в страну тел погибших при крушении самолёта Ил-76 военнопленных Вооружённых сил Украины. Сейчас эксперты сверяют их личности, сообщает координационный штаб по обращению с военнопленными в Незалежной.
«Переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации», — поделились в ведомстве.
Напомним, что самолёт Ил-76 ВСУ сбили 24 января под Белгородом. Погибли 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент РФ Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима. Сегодня, 8 декабря, стало известно, что Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обмены телами погибших между Москвой и Киевом продолжатся.