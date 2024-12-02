«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 16:44

Опубликован список военнопленных, которых отказывается забирать Украина

Москалькова обнародовала список из 630 украинских военных, находящихся в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила список из 630 украинских военнопленных, которых отказывается забирать их же родина. Она выразила надежду на их скорое включение в обменный процесс в своём телеграм-канале, отметив, что эти пленные находятся на российской территории более года.

  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
  • Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
    Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Список из пленных. Скриншот © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

1 / 9

«Публикуемый соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Москалькова.

В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «‎502 на 52»
В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «‎502 на 52»

Ранее Министерство иностранных дел России упрекнуло Украину в срыве обмена пленными, заявив, что она отказалась забрать 656 солдат. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в списках на обмен от украинской стороны находятся только представители националистических батальонов. Дипломат уточнила, что Украине важны именно те подразделения и те военнослужащие, которых Россия квалифицировала как экстремистские, террористические или националистические.

Обложка ©

Валерий Шарифулин/ТАСС

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar