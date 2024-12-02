Опубликован список военнопленных, которых отказывается забирать Украина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила список из 630 украинских военнопленных, которых отказывается забирать их же родина. Она выразила надежду на их скорое включение в обменный процесс в своём телеграм-канале, отметив, что эти пленные находятся на российской территории более года.



















«Публикуемый соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Москалькова.