Опубликован список военнопленных, которых отказывается забирать Украина
Москалькова обнародовала список из 630 украинских военных, находящихся в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила список из 630 украинских военнопленных, которых отказывается забирать их же родина. Она выразила надежду на их скорое включение в обменный процесс в своём телеграм-канале, отметив, что эти пленные находятся на российской территории более года.
«Публикуемый соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», — написала Москалькова.
Ранее Министерство иностранных дел России упрекнуло Украину в срыве обмена пленными, заявив, что она отказалась забрать 656 солдат. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в списках на обмен от украинской стороны находятся только представители националистических батальонов. Дипломат уточнила, что Украине важны именно те подразделения и те военнослужащие, которых Россия квалифицировала как экстремистские, террористические или националистические.
Валерий Шарифулин/ТАСС