В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «‎502 на 52»

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил обмен телами погибших с Украиной. Об этом пишет РБК.

Российской стороне вернули 52 тела погибших, украинской — 502. Ранее об обмене сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

В прошлый раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных в начале ноября. Украине передали 563 тела. В РФ вернули 37 павших воинов спецоперации.