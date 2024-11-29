В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «502 на 52»
Саралиев подтвердил обмен телами погибших военных с Киевом по формуле 502 на 52
Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил обмен телами погибших с Украиной. Об этом пишет РБК.
Российской стороне вернули 52 тела погибших, украинской — 502. Ранее об обмене сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.
В прошлый раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных в начале ноября. Украине передали 563 тела. В РФ вернули 37 павших воинов спецоперации.
Ранее МИД РФ обвинил Украину в саботаже обмена пленными после отказа забрать 656 солдат. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в обменные списки ВСУ включают «избранных» – исключительно боевиков националистических батальонов. Дипломат объяснила, что Украину интересуют те подразделения и те военнослужащие, которые Россия признала экстремистскими, террористическими или националистическими.
Life.ru