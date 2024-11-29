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29 ноября, 14:47

В Госдуме подтвердили обмен телами погибших военных с Украиной по формуле «‎502 на 52»

Саралиев подтвердил обмен телами погибших военных с Киевом по формуле ‎502 на 52

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил обмен телами погибших с Украиной. Об этом пишет РБК.

Российской стороне вернули 52 тела погибших, украинской — 502. Ранее об обмене сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

В прошлый раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных в начале ноября. Украине передали 563 тела. В РФ вернули 37 павших воинов спецоперации.

Ранее МИД РФ обвинил Украину в саботаже обмена пленными после отказа забрать 656 солдат. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в обменные списки ВСУ включают «избранных» – исключительно боевиков националистических батальонов. Дипломат объяснила, что Украину интересуют те подразделения и те военнослужащие, которые Россия признала экстремистскими, террористическими или националистическими.

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Life.ru

Никита Никонов
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