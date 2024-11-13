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13 ноября, 08:47

Стали известны подробности нового обмена заключёнными между Россией и США

Mash: Новый обмен заключёнными между РФ и США состоится в феврале 2025 года

Россия и США могут провести новый раунд обмена заключёнными в феврале 2025 года, имена ещё не утверждены. Есть вероятность, что это произойдёт через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа на посту президента, сообщает Mash.

В американских тюрьмах сейчас находится 70 россиян – претендентов на обмен. Все они сейчас находятся под стражей по обвинениям в шпионаже и деятельности по обходу международных антироссийских санкций. Например, домой могут прилететь Денис Постовой, Сергей Черкасов, Павел Кублицкий, Артур Петров, Кристина Пузырёва, Максим Марченко, Николай Гольцев и Самиджон Насриддинов.

Со стороны Штатов в списках числятся Гордон Блэк, которого осудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»), екатеринбургская балерина Ксения Хавана, заключённая по делу о спонсировании украинской армии, а также Джозеф Татер, который получил срок по делу о нападении на российского полицейского.

Также в списках значатся несовершеннолетние россияне, обвинённые в терактах и диверсиях по наводке украинской разведки.

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Напомним, что предыдущий обмен заключёнными состоялся 1 августа. Он прошёл между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. В РФ смогли прилететь граждане, отбывавшие пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Около трапа их лично встретил президент России Владимир Путин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Афонина
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