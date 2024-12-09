Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76

Россия передала Украине тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала она в интервью РИА «Новости».