Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76
Москалькова заявила, что Киеву переданы тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru
Россия передала Украине тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала она в интервью РИА «Новости».
Также омбудсмен пообещала, что что обмены телами погибших между Москвой и Киевом продолжатся.
Напомним, что в сбитом 24 января под Белгородом российском самолёте было 65 военнопленных ВСУ, а также трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима.