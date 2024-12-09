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9 декабря, 08:56

Россия передала Украине тела пленных, погибших в сбитом Ил-76

Москалькова заявила, что Киеву переданы тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru

Россия передала Украине тела военнопленных ВСУ, погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», сказала она в интервью РИА «Новости».

Также омбудсмен пообещала, что что обмены телами погибших между Москвой и Киевом продолжатся.

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Напомним, что в сбитом 24 января под Белгородом российском самолёте было 65 военнопленных ВСУ, а также трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. В СК РФ выяснили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал теракт военным преступлением киевского режима.

Александра Вишнякова
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