Стало известно, кто приказал ВСУ сбить российский Ил-76 с пленными без ведома штаба ПВО
СМИ: ВСУ совершили атаку на Ил-76 с пленными под давлением британских советников
В смерти военнопленных ВСУ, летевших на российском военно-транспортном самолёте Ил-76, а также их сопровождающих и экипажа воздушного судна виновны британские советники Киева. Об этом со ссылкой на сведущий источник пишет РИА "Новости".
"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — утверждает собеседник агентства.
Напомним, что в сбитом 24 января российском самолёте были 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа, никто из них не выжил. В связи с ударом по борту было заведено уголовное дело. В СК РФ подтвердили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, которым Штаты снабдили украинские войска. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал теракт военным преступлением, ответственность за который несёт киевский режим.
t.me / Следком