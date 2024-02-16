Удар ВСУ по российскому Ил-76 посеял ужас между украинскими военнопленными
Пленный боец ВСУ Тутов: Страшно возвращаться домой после катастрофы Ил-76
Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © СК России
Украинский военнопленный из националистического полка "Азов"* Роман Тутов признался, что после ЧП со сбитым Вооружёнными силами Украины самолётом Ил-76 в Белгородской области боится обмена из опасения быть убитым своими же товарищами.
Случившееся с российским Ил-76 азовец* назвал преступлением, за которое должны понести наказание ответственные за это люди. По признанию Тутова, "очень страшно, что можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты".
"Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошёл факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то. Если это халатность, то я надеюсь, что кто-то понёс за это наказание. А если это целенаправленно… Я тогда не понимаю, что происходит. Это серьёзное преступление", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, на борту военно-транспортного самолёта находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов Военной полиции МО РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ подтвердил, что ВСУ уничтожили Ил-76 из ЗРК Patriot. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя это событие, заявил, что Киев не жалеет даже собственных граждан, а российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.
* Запрещённая в России террористическая организация.