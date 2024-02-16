Удар ВСУ по российскому Ил-76 посеял ужас между украинскими военнопленными

Случившееся с российским Ил-76 азовец* назвал преступлением, за которое должны понести наказание ответственные за это люди. По признанию Тутова, "очень страшно, что можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты".

"Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошёл факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то. Если это халатность, то я надеюсь, что кто-то понёс за это наказание. А если это целенаправленно… Я тогда не понимаю, что происходит. Это серьёзное преступление", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".