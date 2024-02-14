Россия готова предоставить международному сообществу доказательства причастности Соединённых Штатов к катастрофе Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил российский дипломат во время своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Вашингтон несёт ответственность за этот теракт наравне с режимом Владимира Зеленского. Гаврилов также напомнил, что американцы поставляют последнему оружие для убийства мирных жителей. Также он утверждает, что есть основания полагать, что в составе расчёта ЗРК Patriot, сбившего российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту, были граждане США.