Россия готова доказать причастность США к катастрофе Ил-76
МИД РФ: Москва готова доказать причастность США к катастрофе Ил-76
Россия готова предоставить международному сообществу доказательства причастности Соединённых Штатов к катастрофе Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием", — заявил Гаврилов.
Как отметил российский дипломат во время своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Вашингтон несёт ответственность за этот теракт наравне с режимом Владимира Зеленского. Гаврилов также напомнил, что американцы поставляют последнему оружие для убийства мирных жителей. Также он утверждает, что есть основания полагать, что в составе расчёта ЗРК Patriot, сбившего российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту, были граждане США.
Напомним, на борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что борт уничтожили из ЗРК Patriot. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя это событие, заявил, что Киев не жалеет даже собственных граждан, а российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.
Life.ru / Павел Баранов