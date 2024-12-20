Россия и Украина провели масштабный рождественский обмен посылками для военнопленных

В преддверии Нового года и Рождества Москва и Киев провели обмен посылками для российских и украинских военнопленных. Организовать передачу одежды, писем и других различных вещей решили омбудсмены двух стран — Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец.

Россия передала украинской стороне 1500 рождественских посылок. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии», — рассказала Татьяна Москалькова в своём Telegram.

Акцию успешно провели при взаимодействии с Администрацией Президента России, Минобороны России, ФСИН России, ФСБ России, МИД России и Международным Комитетом Красного Креста.

Обмен состоялся при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Кроме того уполномоченные по правам человека успели обсудить переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам.