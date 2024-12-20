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20 декабря, 14:31

Россия и Украина провели масштабный рождественский обмен посылками для военнопленных

Москалькова: РФ и Украина передали пленным по 1500 посылок в Белоруссии

Россия и Украина совершили обмен посылками для военнопленных в Белоруссии. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Россия и Украина совершили обмен посылками для военнопленных в Белоруссии. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

В преддверии Нового года и Рождества Москва и Киев провели обмен посылками для российских и украинских военнопленных. Организовать передачу одежды, писем и других различных вещей решили омбудсмены двух стран — Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец.

Россия передала украинской стороне 1500 рождественских посылок. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии»,рассказала Татьяна Москалькова в своём Telegram.

Акцию успешно провели при взаимодействии с Администрацией Президента России, Минобороны России, ФСИН России, ФСБ России, МИД России и Международным Комитетом Красного Креста.

Обмен состоялся при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обмен состоялся при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Кроме того уполномоченные по правам человека успели обсудить переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам.

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Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами погибших в формате 42 на 503. Информацию подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Наталья Афонина
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