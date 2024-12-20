Орбан допустил обмен военнопленными между Россией и Украиной к Рождеству

Венгрия всё ещё сохраняет надежду на то, что Россия и Украина договорятся о масштабном обмене пленными и прекращении огня к православному Рождеству. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, рассчитывать уже не приходится, поэтому Венгрия приложит все усилия, чтобы обмен пленными и прекращение огня состоялись хотя бы к православному Рождеству, то есть к 7 января.