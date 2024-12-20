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20 декабря, 07:24

Орбан допустил обмен военнопленными между Россией и Украиной к Рождеству

Орбан надеется, что РФ и Украина обменяются пленными к православному Рождеству

Венгрия всё ещё сохраняет надежду на то, что Россия и Украина договорятся о масштабном обмене пленными и прекращении огня к православному Рождеству. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, рассчитывать уже не приходится, поэтому Венгрия приложит все усилия, чтобы обмен пленными и прекращение огня состоялись хотя бы к православному Рождеству, то есть к 7 января.

В случае согласия РФ и Украина могли бы включить в обмен даже 1 000 пленных, которые смогли бы вернуться к своим семьям примерно через два-три дня. Орбан добавил, что будет продолжать работать над тем, чтобы претворить эти планы в реальность.

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Интересно, каково украинским семьям и солдатам смотреть на Владимира Зеленского, который до сих пор зовёт себя президентом их страны, когда он с экрана рубит на корню саму идею обмена пленными с РФ, пока Москва её поддерживает. Орбан уже не первый день пытается убедить украинского политика, но тот в оскорбительной манере отказывается от всех его инициатив.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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