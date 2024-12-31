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31 декабря, 15:57

Москалькова рассказала о встрече с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с Дмитрием Лубинцом, занимающим аналогичную должность на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского омбудсмена.

Российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец пообщались с военнопленными. Видео © Омбудсмен Татьяна Москалькова

«Вчера (30 декабря) состоялась очередная встреча с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», — говорится в сообщении.

Стороны пообщались с военнопленными с обеих сторон, а также обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей.

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Напомним, что 30 декабря состоялся обмен пленными между РФ и Украиной. Он прошёл в формате «150 на 150». Первым делом каждый из российских бойцов связался с родными.

Обложка ©

Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова

Никита Никонов
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