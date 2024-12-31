Москалькова рассказала о встрече с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с Дмитрием Лубинцом, занимающим аналогичную должность на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского омбудсмена.

Российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец пообщались с военнопленными. Видео © Омбудсмен Татьяна Москалькова

«Вчера (30 декабря) состоялась очередная встреча с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», — говорится в сообщении.