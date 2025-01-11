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10 января, 22:50

Жители Анапы и Новороссийска сообщили о взрывах и запущенной системе тревоги

В Анапе активирована система оповещения из-за работы ПВО, сообщила городская мэрия. Жителям рекомендовано оставаться в укрытиях и не покидать помещения.

«Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон», — говорится в сообщении.

Тем временем жители Новороссийска сообщают о взрывах в небе, передаёт SHOT. Также сообщают о беспилотниках в Крыму.

Гусев: ПВО сбили ряд беспилотников над Воронежем и в двух районах области
Гусев: ПВО сбили ряд беспилотников над Воронежем и в двух районах области

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 января силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией. Из общей суммы сбитых БПЛА 16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. По четыре дрона были сбиты в Курской и Воронежской областях, три — в Брянской. Два дрона были уничтожены над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью. Ещё десять летательных аппаратов были сбиты в акватории Азовского моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / trainman111

Артём Гапоненко
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