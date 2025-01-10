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Регион
10 января, 04:40

За ночь силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией

За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Эффективное использование систем позволило предотвратить возможные угрозы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из общей суммы сбитых БПЛА 16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. По четыре дрона были сбиты в Курской и Воронежской областях, три — в Брянской. Два дрона были уничтожены над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью. Ещё десять летательных аппаратов были сбиты в акватории Азовского моря.

Частные дома и автомобиль повреждены при атаке украинских дронов на Воронеж
Частные дома и автомобиль повреждены при атаке украинских дронов на Воронеж

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что впоследствии падения обломков дрона ВСУ были повреждены газопровод и частный жилой дом в станице Петровской. Глава региона уточнил, что пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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