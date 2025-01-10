За ночь силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией
За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Эффективное использование систем позволило предотвратить возможные угрозы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Из общей суммы сбитых БПЛА 16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью. По четыре дрона были сбиты в Курской и Воронежской областях, три — в Брянской. Два дрона были уничтожены над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью. Ещё десять летательных аппаратов были сбиты в акватории Азовского моря.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что впоследствии падения обломков дрона ВСУ были повреждены газопровод и частный жилой дом в станице Петровской. Глава региона уточнил, что пострадавших не было.
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