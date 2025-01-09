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Регион
9 января, 05:32

Газопровод и жилой дом повреждены при падении обломков БПЛА на Кубани

Частный дом повреждён при падении обломков БПЛА в Славянском районе Кубани

Частный дом и газопровод повреждены вследствие падения обломков украинского БПЛА в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев после отражения атаки.

«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кондратьев утончил, что в результате случившегося никто не пострадал. Губернатор дал поручение главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям станицы с восстановлением повреждённого дома. На месте ЧП задействованы экстренные и специальные службы.

В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
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В Минобороны РФ отчитались об уничтожении 15 дронов ВСУ в ночь на 9 января. Серия взрывов раздалась в небе Славянска-на-Кубани. По словам очевидцев, первые вспышки появились над городом около 1:30.

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Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Андрей Бражников
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