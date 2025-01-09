Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 23:06

Взрывы прогремели над Славянском-на-Кубани, работают системы ПВО

SHOT: Жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах в небе над городом

Серия взрывов раздалась в небе Славянска-на-Кубани в ночь на 9 января. По словам очевидцев, первые вспышки появились над городом около 1:30. Такие данные появились в распоряжении SHOT.

Всего местные жители слышали около 11 взрывов. По предварительным данным, происходит отражение воздушной атаки силами ПВО. О хлопках также сообщили в станицах Полтавская и Петровская. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.

Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП
Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП

В Энгельсе тем временем собрались вводить режим ЧС после массированной атаки БПЛА 8 января. Всего же под ударом в ту ночь оказались семь российских регионов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar