Взрывы прогремели над Славянском-на-Кубани, работают системы ПВО
SHOT: Жители Славянска-на-Кубани сообщили о взрывах в небе над городом
Серия взрывов раздалась в небе Славянска-на-Кубани в ночь на 9 января. По словам очевидцев, первые вспышки появились над городом около 1:30. Такие данные появились в распоряжении SHOT.
Всего местные жители слышали около 11 взрывов. По предварительным данным, происходит отражение воздушной атаки силами ПВО. О хлопках также сообщили в станицах Полтавская и Петровская. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует.
В Энгельсе тем временем собрались вводить режим ЧС после массированной атаки БПЛА 8 января. Всего же под ударом в ту ночь оказались семь российских регионов.
Telegram / Минобороны России