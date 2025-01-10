Частные дома и автомобиль повреждены при атаке украинских дронов на Воронеж
Гусев: РЭБ подавили ещё несколько беспилотников в пригородах Воронежа
В окрестностях Воронежа были перехвачены несколько беспилотных летательных аппаратов благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы. По предварительным сведениям, инцидент обошёлся без пострадавших. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Александра Гусева.
В результате атак зафиксированы повреждения объектов: на территории одного из предприятий выбиты стёкла, а в соседнем населённом пункте ударная волна повредила окна жилого дома и забор. При первом налёте пострадали нежилой дом и легковой автомобиль.
«В результате ранее произошедшей атаки, по уточнённым данным, в пригородном районе после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырёх частных домов, а также автомобиль. Осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток», — отмечает Гусев.
Атаке вечером 9 января подверглась и Брянская область, где сбили три беспилотника ВСУ. Обошлось без повреждений и пострадавших.
Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues