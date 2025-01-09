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Регион
9 января, 19:30

Несколько беспилотников сбили в двух пригородах Воронежа

Несколько украинских беспилотников обнаружили и уничтожили в двух пригородах Воронежа, сообщил губернатор области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — написал чиновник в телеграм-канале.

При этом опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется. Губернатор напомнил гражданам, что подходить к лежащим частям дронов нельзя, это опасно. В случае их обнаружения стоит позвонить по номеру 112.

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Прошлой ночью над Россией уничтожили 15 дронов ВСУ. Средства противоздушной обороны работали в трёх регионах — в Краснодарском крае, а также в Белгородской и Брянской областях.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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