ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» со 100 кг взрывчатки
ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Бобёр», способными пролетать до 1000 км. На себе они несли более 100 кг взрывчатки, узнал SHOT.
По информации телеграм-канала, каждый «Бобёр»нёс на себе около 10 кг взрывчатки. Всего было сбито 11 БПЛА.
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщили о взрывах и вспышках в небе, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позже сообщил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар. При тушении возгорания погибли двое пожарных.
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