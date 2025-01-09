ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» со 100 кг взрывчатки

ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Бобёр», способными пролетать до 1000 км. На себе они несли более 100 кг взрывчатки, узнал SHOT.

По информации телеграм-канала, каждый «Бобёр»нёс на себе около 10 кг взрывчатки. Всего было сбито 11 БПЛА.