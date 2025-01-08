«Выполнили долг до конца»: В МЧС рассказали о спасателях, погибших в Энгельсе

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким сотрудников ведомства, погибших при тушении пожара в Энгельсе Саратовской области. Министр чрезвычайных ситуаций назвал смерть пожарных невосполнимой утратой.

Погибшим при исполнении служебного долга оказался начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев. Он был выпускником Уральского института ГПС МЧС России. Более четырёх лет он тушил пожары в боевых подразделениях Саратова.

Второй жертвой пожара стал старший пожарный четвёртой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов. В МЧС он работал с 2019 года.