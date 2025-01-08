«Выполнили долг до конца»: В МЧС рассказали о спасателях, погибших в Энгельсе
Глава МЧС выразил соболезнования в связи с гибелью пожарных в Энгельсе
Жаслан Телеупов и Геннадий Афанасьев погибли при тушении пожара в Энгельсе. Обложка © МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким сотрудников ведомства, погибших при тушении пожара в Энгельсе Саратовской области. Министр чрезвычайных ситуаций назвал смерть пожарных невосполнимой утратой.
Погибшим при исполнении служебного долга оказался начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев. Он был выпускником Уральского института ГПС МЧС России. Более четырёх лет он тушил пожары в боевых подразделениях Саратова.
Второй жертвой пожара стал старший пожарный четвёртой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов. В МЧС он работал с 2019 года.
«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар. При тушении возгорания погибли двое пожарных.