Момент удара беспилотника в Котовске попал на видео очевидцев

Жители пятиэтажки в Котовске, пострадавшей от атаки украинского беспилотника, уже на улице услышали второй взрыв. Об этом пишет SHOT.

После случившегося люди выбежали из здания, внизу видны многочисленные осколки и обломки. В этот момент на видео слышен момент второго взрыва.

Первые минуты после удара украинского БПЛА по дому в Котовске. Видео © Telegram / SHOT