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Регион
11 января, 01:26

Момент удара беспилотника в Котовске попал на видео очевидцев

Жители пятиэтажки в Котовске, пострадавшей от атаки украинского беспилотника, уже на улице услышали второй взрыв. Об этом пишет SHOT.

После случившегося люди выбежали из здания, внизу видны многочисленные осколки и обломки. В этот момент на видео слышен момент второго взрыва.

Первые минуты после удара украинского БПЛА по дому в Котовске. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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