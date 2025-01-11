Момент удара беспилотника в Котовске попал на видео очевидцев
Жители пятиэтажки в Котовске, пострадавшей от атаки украинского беспилотника, уже на улице услышали второй взрыв. Об этом пишет SHOT.
После случившегося люди выбежали из здания, внизу видны многочисленные осколки и обломки. В этот момент на видео слышен момент второго взрыва.
Первые минуты после удара украинского БПЛА по дому в Котовске. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы.
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Telegram / SHOT