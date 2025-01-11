Гусев: Более 15 украинских дронов сбили над Воронежской областью за ночь
В Воронеже дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали ещё несколько беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что всего в ночь на 11 января нейтрализовано свыше 15 дронов.
«По имеющимся предварительным сведениям, потерь среди граждан и повреждений инфраструктуры нет», — добавил глава области, добавив о сохраняющейся опасности в регионе.
Власти напоминают жителям избегать контакта с беспилотниками и их остатками. Если выявите опасный объект, необходимо, оставаясь на безопасном расстоянии, связаться по телефону 112.
Ранее Александр Гусев информировал о ликвидации нескольких дронов над Воронежем и двумя другими районами области. Напомним, что угрозу атак дронов объявили 10 января в 21:53.
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