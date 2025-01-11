Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 11:23

Более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» уничтожено над Курской областью за неделю

SHOT: ВС РФ за неделю уничтожили около 40 БПЛА «Баба-Яга» в Курской области

ВС РФ за последнюю неделю уничтожили около 40 украинских беспилотников «Баба-Яга» в Курской области. По данным SHOT, противник активно использует эти дроны для атак, избегая прямого контакта с нашими парнями.

«Баба-Яга» — модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности и поражения военной техники с помощью кумулятивного заряда.

ВС РФ уже находили и обезвреживали такие мины на Авдеевском направлении. Сейчас же российские бойцы активно уничтожают большое количество дронов «Баба-Яга» — за последнюю неделю ликвидировано около 40 единиц.

Освободили Курахово и два села: Минобороны доложило о продвижении российских войск в зоне СВО
Освободили Курахово и два села: Минобороны доложило о продвижении российских войск в зоне СВО

Ранее Life.ru сообщил, что наши парни смогли ударить по району в Кривом Роге. Именно там раньше жил глава киевского режима. Есть информация, что на территории было зафиксировано два удара. Атака пришлась на микрорайон «95-й квартал». Никакой другой информации не приводится.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar