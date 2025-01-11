Более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» уничтожено над Курской областью за неделю

ВС РФ за последнюю неделю уничтожили около 40 украинских беспилотников «Баба-Яга» в Курской области. По данным SHOT, противник активно использует эти дроны для атак, избегая прямого контакта с нашими парнями.

«Баба-Яга» — модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности и поражения военной техники с помощью кумулятивного заряда.

ВС РФ уже находили и обезвреживали такие мины на Авдеевском направлении. Сейчас же российские бойцы активно уничтожают большое количество дронов «Баба-Яга» — за последнюю неделю ликвидировано около 40 единиц.