Более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» уничтожено над Курской областью за неделю
SHOT: ВС РФ за неделю уничтожили около 40 БПЛА «Баба-Яга» в Курской области
ВС РФ за последнюю неделю уничтожили около 40 украинских беспилотников «Баба-Яга» в Курской области. По данным SHOT, противник активно использует эти дроны для атак, избегая прямого контакта с нашими парнями.
«Баба-Яга» — модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности и поражения военной техники с помощью кумулятивного заряда.
ВС РФ уже находили и обезвреживали такие мины на Авдеевском направлении. Сейчас же российские бойцы активно уничтожают большое количество дронов «Баба-Яга» — за последнюю неделю ликвидировано около 40 единиц.
Ранее Life.ru сообщил, что наши парни смогли ударить по району в Кривом Роге. Именно там раньше жил глава киевского режима. Есть информация, что на территории было зафиксировано два удара. Атака пришлась на микрорайон «95-й квартал». Никакой другой информации не приводится.
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