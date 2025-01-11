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11 января, 03:00

Координатор Лебедев: ВС РФ ударили по району Кривого Рога, где жил Зеленский

Вооружённые силы России нанесли удар по району в Кривом Роге, где раньше проживал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве.

«В Кривом Роге зарегистрированы два удара, но детали пока неизвестны. Предположительно, атака пришлась на микрорайон «95-й квартал», где раньше жил Зеленский», — сообщил Лебедев.

Один удар зафиксировали в 02:50, второй — примерно в 3:30 утра, уточнил координатор.

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Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Лия Мурадьян
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