Координатор Лебедев: ВС РФ ударили по району Кривого Рога, где жил Зеленский
Вооружённые силы России нанесли удар по району в Кривом Роге, где раньше проживал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве.
«В Кривом Роге зарегистрированы два удара, но детали пока неизвестны. Предположительно, атака пришлась на микрорайон «95-й квартал», где раньше жил Зеленский», — сообщил Лебедев.
Один удар зафиксировали в 02:50, второй — примерно в 3:30 утра, уточнил координатор.
Ранее Life.ru писал, что на Украине отчитались о возвращении семи тысяч дезертиров в воинские части. Больше половины из них официально вернулись на службу. В отношении остальных лиц ведётся работа по закрытию уголовных дел.
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