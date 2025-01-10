На Украине отчитались о возвращении 7 тысяч дезертиров в воинские части

После принятия закона, разрешающего военнослужащим добровольно возвращаться в свои части, более семи тысяч украинцев, ранее дезертировавших из своих подразделений, изъявили желание вернуться. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«После принятия соответствующего закона в украинские подразделения вернулись более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно покинули части», — говорится в публикации в телеграм-канале бюро.

Там добавили на данный момент 4396 человек из 7 тысяч дезертиров официально вернулись на службу. В отношении остальных лиц ведётся работа по закрытию уголовных дел.

В 2024 году в Вооруженных силах Украины увеличилось количество случаев самовольного оставления части. Однако точное число дезертиров остается неизвестным. По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, количество дезертиров превышает 100 тысяч. Украинские СМИ оценивают общее количество дезертиров в Украине на конец октября прошлого года в 170 тысяч человек. В украинских СМИ и в выступлениях депутатов Верховной рады неоднократно звучала обеспокоенность по поводу дезертирства, которое стало серьёзной угрозой для ВСУ. Многие считают, что именно этот фактор является одной из причин неудач на фронте.