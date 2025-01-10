На Украине отчитались о возвращении 7 тысяч дезертиров в воинские части
ГБР Украины: Более семи тысяч дезертиров вернулись в воинские части ВСУ
После принятия закона, разрешающего военнослужащим добровольно возвращаться в свои части, более семи тысяч украинцев, ранее дезертировавших из своих подразделений, изъявили желание вернуться. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«После принятия соответствующего закона в украинские подразделения вернулись более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно покинули части», — говорится в публикации в телеграм-канале бюро.
Там добавили на данный момент 4396 человек из 7 тысяч дезертиров официально вернулись на службу. В отношении остальных лиц ведётся работа по закрытию уголовных дел.
В 2024 году в Вооруженных силах Украины увеличилось количество случаев самовольного оставления части. Однако точное число дезертиров остается неизвестным. По данным депутата Верховной рады Анны Скороход, количество дезертиров превышает 100 тысяч. Украинские СМИ оценивают общее количество дезертиров в Украине на конец октября прошлого года в 170 тысяч человек. В украинских СМИ и в выступлениях депутатов Верховной рады неоднократно звучала обеспокоенность по поводу дезертирства, которое стало серьёзной угрозой для ВСУ. Многие считают, что именно этот фактор является одной из причин неудач на фронте.
Ранее сервис «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины, сообщил неутешительные новости для главаря киевского режима Владимира Зеленского. По данным сайта, количество уголовных дел по статье «дезертирство» за год в стране выросло в 3,7 раза, по статье «самовольное оставление части» — в 3,3 раза. Глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко назвал ситуацию с ростом числа дезертиров угрожающей, а газета Financial Times отмечала, что с января по сентябрь 2024 года ряды ВСУ покинуло больше военных, чем за два предыдущих года.
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