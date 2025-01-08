На Украине задержали командира-дезертира скандальной бригады ВСУ

На Украине задержали ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

«ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчинённых», — указано в сообщении.

В ГБР уточнили, что фигурант в конце 2024 года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Командир вместо этого приказал своим бойцам бежать без оружия, после чего сам оставил место несения службы. В результате мужчину задержали в Ровненской области на территории Незалежной.

Военнослужащего доставили в Киев, он проходит по делу о самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнять приказ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.