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Регион
8 января, 16:53

На Украине задержали командира-дезертира скандальной бригады ВСУ

На Украине задержали командира-дезертира 155-й бригады ВСУ, обученной во Франции

На Украине задержали ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

«ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчинённых», — указано в сообщении.

В ГБР уточнили, что фигурант в конце 2024 года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Командир вместо этого приказал своим бойцам бежать без оружия, после чего сам оставил место несения службы. В результате мужчину задержали в Ровненской области на территории Незалежной.

Военнослужащего доставили в Киев, он проходит по делу о самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнять приказ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Главком ВСУ отдал жёсткий приказ из-за дезертирства обученной французами «элитной» бригады
Главком ВСУ отдал жёсткий приказ из-за дезертирства обученной французами «элитной» бригады

А ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ из бригады, обученной во Франции, дезертируют из-за морального упадка. Кроме того, в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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