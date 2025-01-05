Главком ВСУ отдал жёсткий приказ из-за дезертирства обученной французами «элитной» бригады

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил, что распорядился укрепить 155-ю бригаду «Анны Киевской», бойцы которой проходили обучение во Франции, но многие из них дезертировали после возвращения на родину. Также он отметил, что в Незалежной происходит увеличение числа бригад со специалистами в области беспилотных аппаратов.

«Провёл ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить», — рассказал Сырский у себя в социальных сетях.