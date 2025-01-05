Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 17:32

Главком ВСУ отдал жёсткий приказ из-за дезертирства обученной французами «элитной» бригады

Сырский приказал усилить обученную Францией 155-ю бригаду из-за дезертирства

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил, что распорядился укрепить 155-ю бригаду «Анны Киевской», бойцы которой проходили обучение во Франции, но многие из них дезертировали после возвращения на родину. Также он отметил, что в Незалежной происходит увеличение числа бригад со специалистами в области беспилотных аппаратов.

«Провёл ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить», — рассказал Сырский у себя в социальных сетях.

Украинские «мобики» массово бегут со службы, не желая погибать за «просроченного» президента
Украинские «мобики» массово бегут со службы, не желая погибать за «просроченного» президента

Как рассказывал Life.ru, ряды ВСУ продолжают сокращаться из-за массового дезертирства среди военнослужащих. Это затрагивает даже элитные части, такие как 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции. Она начала распадаться ещё до того, как попала на фронт. По сведениям СМИ, дезертировали 1700 из 2300 солдат.

Обложка ©

Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Александр Сырский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar