Украинская элитная 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку на Западе, начала распадаться ещё до того, как прибыла на фронт под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом пишет Forbes. В частности, бойцам доступны немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar.

Бригада должна была насчитывать более 5800 человек, однако около 1700 солдат дезертировали. После боёв в районе Красноармейска солдаты понесли тяжёлые потери, включая уничтожение части своей бронетехники.

В статье подчёркивается, что командование армии Украины формирует бригады из неопытных солдат, что приводит к высокому уровню дезертирства и неэффективности из-за недостаточной подготовки личного состава.