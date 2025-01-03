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2 января, 23:10

Обученная в Европе элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» развалилась ещё до фронта

Forbes: Элитная 155-я бригада ВСУ начала дезертировать до прибытия на фронт

Украинская элитная 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку на Западе, начала распадаться ещё до того, как прибыла на фронт под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом пишет Forbes. В частности, бойцам доступны немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar.

Бригада должна была насчитывать более 5800 человек, однако около 1700 солдат дезертировали. После боёв в районе Красноармейска солдаты понесли тяжёлые потери, включая уничтожение части своей бронетехники.

В статье подчёркивается, что командование армии Украины формирует бригады из неопытных солдат, что приводит к высокому уровню дезертирства и неэффективности из-за недостаточной подготовки личного состава.

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Ранее сообщалось, что из батальона 71-й отдельной егерской бригады ВСУ за неделю дезертировали 22 военнослужащих. Большое количество эпизодов с самовольным оставлением части вынудило командование раньше срока бросить солдат и офицеров на передовую.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Артём Гапоненко
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