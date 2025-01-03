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2 января, 21:12

Военный ВСУ забил насмерть мобилизованного в сумском военкомате

В Сумах военнослужащий ВСУ стал фигурантом уголовного дела за убийство мобилизованного. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года в местном военкомате. По данным пресс-службы областного управления Нацполиции, 40-летний мужчина скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе конфликта.

Правоохранители выяснили, что между военным и местным жителем вспыхнула ссора. В пылу спора военнослужащий не смог сдержать агрессию и нанёс мужчине смертельные удары. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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Следователи предъявили обвинение по части 1 статьи 119 УК Украины, которая предусматривает наказание за убийство по неосторожности. Виновному грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Ранее стало известно о ликвидации полковника Александра Селецкого, командующего штабом оперативного командования ВСУ «Запад». Его устранили в ходе спецоперации. Селецкий занимался подготовкой вторжения в Курскую область.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Лия Мурадьян
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