На Украине объявили награду за бойца Алиева, в одиночку удержавшего опорник ВСУ

На Украине объявили награду в 50 млн рублей за голову российского солдата из Дагестана Закарьи Алиева. Он удерживал украинский опорник три недели, не имея ни еды, ни воды. Сейчас боец проходит реабилитацию в больнице.

«Проблема с коленом возникает — иногда нога не слушается. Врачи уверены, что дело в связках», — сообщил Алиев в разговоре с RT.

Алиев заключил контракт с киностудией для экранизации его истории, но рассматривает возможность возвращения на военные позиции.

«Контракт ещё четыре-пять месяцев действует. После выписки первым делом отправлюсь в часть, чтобы уладить все вопросы», — сообщил он.

Сейчас командование Алиева обсуждает его потенциальное награждение, но деталей пока нет.