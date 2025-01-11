На Украине объявили награду за бойца Алиева, в одиночку удержавшего опорник ВСУ
На Украине объявили награду в 50 млн рублей за голову российского солдата из Дагестана Закарьи Алиева. Он удерживал украинский опорник три недели, не имея ни еды, ни воды. Сейчас боец проходит реабилитацию в больнице.
«Проблема с коленом возникает — иногда нога не слушается. Врачи уверены, что дело в связках», — сообщил Алиев в разговоре с RT.
Алиев заключил контракт с киностудией для экранизации его истории, но рассматривает возможность возвращения на военные позиции.
«Контракт ещё четыре-пять месяцев действует. После выписки первым делом отправлюсь в часть, чтобы уладить все вопросы», — сообщил он.
Сейчас командование Алиева обсуждает его потенциальное награждение, но деталей пока нет.
Напомним, почти вся группа Алиева погибла при захвате опорника ВСУ, и он оставался в одиночестве три недели, питаясь луком, найденным на позициях врага. Российские солдаты сначала думали, что он погиб от рук ВСУ, но позже выяснили, что военнослужащий жив. На протяжении всего времени матери солдата приходили похоронки, но она не теряла надежду. Российские войска помогли ему выбраться из вражеского окружения, сбрасывая в окоп бутылки с записями. Российские FPV-операторы эвакуировали его. Известно, что Алиев перенёс около 15 контузий и находится в госпитале на лечении.