В Подмосковье простились с погибшим на СВО редактором «Известий» Елисеевым
Максим Елисеев. Обложка © Газета «Известия»
Вдова погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО редактора «Известий» Максима Елисеева Ирина не сдержала слёз во время прощания с мужем, которое состоялось сегодня в подмосковных Мытищах. Воспоминаниями о супруге она поделилась с Пятым каналом.
В Мытищах простились с погибшим в зоне СВО редактором «Известий» Максимом Елисеевым. Видео © Пятый канал
Женщина рассказала, что Максима всегда отличало ярко выраженное чувство справедливости. Именно оно побудило журналиста без колебаний отправиться в зону боевых действий, когда стране потребовалась помощь.
«Когда Максим принял такое решение — пойти на СВО — я понимала, что он как патриот просто не мог остаться в стороне», — вспомнила безутешная вдова.
Профессиональные качества Елисеева, а также его готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, отмечают коллеги и друзья погибшего журналиста. По их словам, Максим не мог остаться равнодушным к чужой беде и всегда стремился туда, где был нужен. Ирина добавила, что её муж был очень творческим человеком с дарованием в журналистике, а также всегда был добр и заботлив, будто ангел в обличье человека.
Проститься с Максимом Елисеевым пришло множество людей. Почётный караул проводил павшего героя траурным салютом залпами из карабинов под российский национальный гимн.
Напомним, о гибели Максима Елисеева в зоне СВО стало известно 28 декабря. Сообщалось, что он был убит накануне ударом вражеского дрона. В ряды российской армии журналист добровольно вступил осенью 2022 года и отправился воевать в Донбасс, где служил в подразделении связи на Харьковском направлении.