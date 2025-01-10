В Подмосковье простились с погибшим на СВО редактором «Известий» Елисеевым

Вдова погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО редактора «Известий» Максима Елисеева Ирина не сдержала слёз во время прощания с мужем, которое состоялось сегодня в подмосковных Мытищах. Воспоминаниями о супруге она поделилась с Пятым каналом.

В Мытищах простились с погибшим в зоне СВО редактором «Известий» Максимом Елисеевым. Видео © Пятый канал

Женщина рассказала, что Максима всегда отличало ярко выраженное чувство справедливости. Именно оно побудило журналиста без колебаний отправиться в зону боевых действий, когда стране потребовалась помощь.

«Когда Максим принял такое решение — пойти на СВО — я понимала, что он как патриот просто не мог остаться в стороне», — вспомнила безутешная вдова.

Профессиональные качества Елисеева, а также его готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, отмечают коллеги и друзья погибшего журналиста. По их словам, Максим не мог остаться равнодушным к чужой беде и всегда стремился туда, где был нужен. Ирина добавила, что её муж был очень творческим человеком с дарованием в журналистике, а также всегда был добр и заботлив, будто ангел в обличье человека.

Проститься с Максимом Елисеевым пришло множество людей. Почётный караул проводил павшего героя траурным салютом залпами из карабинов под российский национальный гимн.