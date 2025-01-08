В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ военкором «Известий» Мартемьяновым

Журналист Александр Мартемьянов, который погиб под Горловкой в ДНР при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), похоронен на Аллее славы на кладбище «Донецкое море». Проститься с военным корреспондентом пришли коллеги, друзья, представители органов местного самоуправления и ряда ведомств, сообщает газета «Известия».

В Донецке проходят похороны журналиста Александра Мартемьянова. Видео © Telegram / IZ.RU

«Мартемьянов жил своей работой и стал примером, а также символом журналистской деятельности. Проводил огромную работу в информационной борьбе», — указал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Кузьмин, который пришёл проститься с военкором.

Орден республики. Фото © Telegram / IZ.RU