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8 января, 11:48

В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ военкором «Известий» Мартемьяновым

Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / IZ.RU

Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / IZ.RU

Журналист Александр Мартемьянов, который погиб под Горловкой в ДНР при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), похоронен на Аллее славы на кладбище «Донецкое море». Проститься с военным корреспондентом пришли коллеги, друзья, представители органов местного самоуправления и ряда ведомств, сообщает газета «Известия».

В Донецке проходят похороны журналиста Александра Мартемьянова. Видео © Telegram / IZ.RU

«Мартемьянов жил своей работой и стал примером, а также символом журналистской деятельности. Проводил огромную работу в информационной борьбе», — указал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Кузьмин, который пришёл проститься с военкором.

Орден республики. Фото © Telegram / IZ.RU

Орден республики. Фото © Telegram / IZ.RU

Кузьмин передал родителям Мартемьянова Орден республики, которым посмертно наградили погибшего военкора. По словам председателя Народного совета ДНР, журналист мечтал показать миру, что на самом деле происходит в республике. Заслуги военкора навсегда останутся в сердцах людей, подчеркнул Кузьмин.

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Напомним, что о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова стало известно 4 января. Журналист погиб в результате атаки украинского дрона гражданской машины на трассе Донецк — Горловка. После убийства ВСУ российского военкора официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима.

Дарья Нарыкова
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