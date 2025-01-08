В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ военкором «Известий» Мартемьяновым
Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / IZ.RU
Журналист Александр Мартемьянов, который погиб под Горловкой в ДНР при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), похоронен на Аллее славы на кладбище «Донецкое море». Проститься с военным корреспондентом пришли коллеги, друзья, представители органов местного самоуправления и ряда ведомств, сообщает газета «Известия».
В Донецке проходят похороны журналиста Александра Мартемьянова. Видео © Telegram / IZ.RU
«Мартемьянов жил своей работой и стал примером, а также символом журналистской деятельности. Проводил огромную работу в информационной борьбе», — указал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Кузьмин, который пришёл проститься с военкором.
Орден республики. Фото © Telegram / IZ.RU
Кузьмин передал родителям Мартемьянова Орден республики, которым посмертно наградили погибшего военкора. По словам председателя Народного совета ДНР, журналист мечтал показать миру, что на самом деле происходит в республике. Заслуги военкора навсегда останутся в сердцах людей, подчеркнул Кузьмин.
Напомним, что о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова стало известно 4 января. Журналист погиб в результате атаки украинского дрона гражданской машины на трассе Донецк — Горловка. После убийства ВСУ российского военкора официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима.