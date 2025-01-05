«Мы требуем!»: Захарова обратилась к ЮНЕСКО после убийства военкора Мартемьянова

В ЮНЕСКО должны отреагировать на атаку дрона, от которой погиб военкор «Известий» Александр Мартемьянов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Международная организация, в том числе и её гендиректор Одри Азуле, обязаны обратить внимание на эту ситуацию.

«Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от О.Азуле, как того предписывает возложенный на неё мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — написала Захарова.