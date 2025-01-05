«Мы требуем!»: Захарова обратилась к ЮНЕСКО после убийства военкора Мартемьянова
Захарова потребовала от ЮНЕСКО реакции на убийство российских журналистов
В ЮНЕСКО должны отреагировать на атаку дрона, от которой погиб военкор «Известий» Александр Мартемьянов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Международная организация, в том числе и её гендиректор Одри Азуле, обязаны обратить внимание на эту ситуацию.
«Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от О.Азуле, как того предписывает возложенный на неё мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — написала Захарова.
Представитель МИД считает, что атака ВСУ на журналиста была целенаправленной. Она также подчеркнула, что все ответственные за атаку понесут заслуженное наказание.
Напомним, вечером 4 января ВСУ атаковали при помощи FPV-дрона гражданский автомобиль на трассе Донецк-Горловка. В машине в этот момент находился журналист «Известий» Александр Мартемьянов, ранения получили по крайней мере пятеро сотрудников других СМИ, среди них двое журналистов издания «Блокнот». Захарова назвала эту атаку очередным преступление Владимира Зеленского.
Telegram / СМД МИД России