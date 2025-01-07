«Золотой человек»: Житель ДНР рассказал о помощи от погибшего военкора «Известий»
Житель Донецка рассказал о регулярной помощи от погибшего военкора Мартемьянова
Житель Донецка Николай рассказал о регулярной помощи со стороны убитого ВСУ внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова. Журналист с 2014 года регулярно приезжал к мужчине, живущему на окраине города. О корреспонденте он отзывался как о «золотом человеке», который в любой момент был готов оказать посильную помощь. Его рассказ приводит Пятый канал.
Житель Донецка Николай рассказал о регулярной помощи со стороны убитого ВСУ внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова. Видео © Пятый канал
«Дом горел. Он приехал с канистрами тушить пожар здесь. Это был человек золотой. Еще в 2014 году контузило меня тут. Он приезжал, привозил мне что-то — ни денег, ничего не было… И постоянно ко мне ездил», — рассказал Николай.
Известно, что мужчина живёт на улице, расположенной вблизи Донецкого аэропорта с 2014 года. Он многое повидал за время обстрелов ДНР, многое пережил. Но Александр Мартемьянов никогда не забывал о пожилом мужчине и регулярно приезжал, чтобы оказать посильную помощь.
Сам Николай всю жизнь занимался разведением голубей — любимое дело не бросил, даже когда начались обстрелы и атаки со стороны ВСУ. Мужчина всеми силами пытался сохранить жизнь каждой птице, но всё же многие пернатые погибли из-за попадания снарядов в голубятни.
Напомним, что о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова стало известно 4 января. Он погиб в результате атаки украинского дрона гражданской машины на трассе Донецк — Горловка. После убийства ВСУ российского военкора официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима.
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