«Золотой человек»: Житель ДНР рассказал о помощи от погибшего военкора «Известий»

Житель Донецка Николай рассказал о регулярной помощи со стороны убитого ВСУ внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова. Журналист с 2014 года регулярно приезжал к мужчине, живущему на окраине города. О корреспонденте он отзывался как о «золотом человеке», который в любой момент был готов оказать посильную помощь. Его рассказ приводит Пятый канал.

Житель Донецка Николай рассказал о регулярной помощи со стороны убитого ВСУ внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова. Видео © Пятый канал

«Дом горел. Он приехал с канистрами тушить пожар здесь. Это был человек золотой. Еще в 2014 году контузило меня тут. Он приезжал, привозил мне что-то — ни денег, ничего не было… И постоянно ко мне ездил», — рассказал Николай.

Известно, что мужчина живёт на улице, расположенной вблизи Донецкого аэропорта с 2014 года. Он многое повидал за время обстрелов ДНР, многое пережил. Но Александр Мартемьянов никогда не забывал о пожилом мужчине и регулярно приезжал, чтобы оказать посильную помощь.