Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль и автобус под Белгородом

Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов с использованием беспилотников по Белгородской области. Целью дронов противника стали рейсовый автобус и проезжавший по шоссе автомобиль. В результате атаки пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. У одного раненого — закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи. Пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Машина получила повреждения», — написал он в своём телеграм канале.

Второй дрон атаковал рейсовый автобус на трассе Никольское — Ясные Зори. Ранения получил водитель общественного транспорта. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Сообщается также, что автобус получил повреждения — задеты передняя часть и колёса.