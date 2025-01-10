Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль и автобус под Белгородом
Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов с использованием беспилотников по Белгородской области. Целью дронов противника стали рейсовый автобус и проезжавший по шоссе автомобиль. В результате атаки пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. У одного раненого — закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи. Пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Машина получила повреждения», — написал он в своём телеграм канале.
Второй дрон атаковал рейсовый автобус на трассе Никольское — Ясные Зори. Ранения получил водитель общественного транспорта. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Сообщается также, что автобус получил повреждения — задеты передняя часть и колёса.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА города Энгельса начался пожар на местном промышленном предприятии. В ходе ликвидации возгорания погибли двое сотрудников пожарной службы.
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