Женщина ранена после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль около села Дунайка в Белгородской области. В результате пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что экстренные службы продолжают работать на месте. Информация о последствиях атаки ВСУ ещё уточняется.