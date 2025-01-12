Женщина ранена после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранена женщина
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль около села Дунайка в Белгородской области. В результате пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале.
Гладков добавил, что экстренные службы продолжают работать на месте. Информация о последствиях атаки ВСУ ещё уточняется.
А ранее сегодня, 12 января, была ранена мирная жительница в результате атаки ВСУ по селу Головчино под Белгородом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские войска атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородчины.
Life.ru