Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 16:43

Женщина ранена после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранена женщина

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль около села Дунайка в Белгородской области. В результате пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что экстренные службы продолжают работать на месте. Информация о последствиях атаки ВСУ ещё уточняется.

Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников
Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

А ранее сегодня, 12 января, была ранена мирная жительница в результате атаки ВСУ по селу Головчино под Белгородом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские войска атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородчины.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar