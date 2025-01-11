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Регион
11 января, 02:21

Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

Один из пострадавших домов в белгородском посёлке Майский. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Один из пострадавших домов в белгородском посёлке Майский. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Несколько беспилотников ВСУ самолётного типа были сбиты силами ПВО в районе Белгорода. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали в посёлке Майский, где в трёх частных домах выбиты окна, а кровли получили повреждения. Также разрушена одна из хозяйственных построек.

«Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.

Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ
Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Момент удара попал на видео. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы. Также взрывы от работы систем противовоздушной обороны услышали жители Анапы и Воронежской области.

Артём Гапоненко
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