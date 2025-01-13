«Акт энерготерроризма»: Кремль отреагировал на попытку ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока»
Песков назвал энерготерроризмом атаку ВСУ на станцию «Русская» на Кубани
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани является актом энергетического терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков счёл эту попытку удара «очень опасной для европейских потребителей». По его словам, бенефициарами всего этого являются Соединённые Штаты, последовательно наращивающие поставки сжиженного газа на рынки Европы по завышенным ценам. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что киевский режим придерживается линии энергетического терроризма под кураторством своих «заокеанских друзей».
Напомним, ранее сегодня, 13 января, ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Киев с помощью девяти беспилотников хотел атаковать объект с целью остановки поставок газа в Турцию и Европу. Однако план ВСУ провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно. В Госдуме отметили, что атака ВСУ только ухудшит отношения ЕС и Киева.
Kandinsky 3.1 / Life.ru