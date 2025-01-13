Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани является актом энергетического терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков счёл эту попытку удара «очень опасной для европейских потребителей». По его словам, бенефициарами всего этого являются Соединённые Штаты, последовательно наращивающие поставки сжиженного газа на рынки Европы по завышенным ценам. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что киевский режим придерживается линии энергетического терроризма под кураторством своих «заокеанских друзей».