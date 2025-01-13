Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани

Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА с целью остановить поставки газа в Европу, сообщило Минобороны РФ. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

По информации ведомства, атака произошла 11 января 2025 года, однако все дроны были сбиты силами ПВО. Пострадавших и разрушений на станции не зафиксировано. После попытки атаки станция штатно подаёт газ по «Турецкому потоку»

«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье. Поток состоит из двух ниток: первая нитка предназначена для поставок газа непосредственно в Турцию, а вторая — для транзита газа через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.