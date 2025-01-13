Силы ПВО в 2024 году сбили над Россией более 7 тысяч украинских дронов

С 1 января по 31 декабря 2024 года системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили более 7,3 тысячи украинских беспилотников, которые были задействованы боевиками вне зоны СВО для ударов по объектам на территории России. Об этом со ссылкой на отчёты Минобороны РФ за указанный период сообщили в ТАСС.