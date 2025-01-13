Силы ПВО в 2024 году сбили над Россией более 7 тысяч украинских дронов
С 1 января по 31 декабря 2024 года системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили более 7,3 тысячи украинских беспилотников, которые были задействованы боевиками вне зоны СВО для ударов по объектам на территории России. Об этом со ссылкой на отчёты Минобороны РФ за указанный период сообщили в ТАСС.
Атакам за минувший год подверглись 35 из 89 регионов страны. Нанести нам ущерб ВСУ пытались не только дронами, но и другими видами вооружений, например, переделанными ракетами зенитных комплексов С-200 и С-300, ПКР «Нептун», авиабомбами Hammer, ОТРК «Точка-У», РСЗО Vampire, «Ураган», «Ольха» и «Град», а также крылатыми ракетами Storm Shadow и ATACMS.
В январе 2025 года ВСУ продолжили ежесуточно терять беспилотники над российской территорией. Наши дроноводы в ответ планомерно ликвидируют боевиков и их иностранных коллег в зоне СВО. Суммарные потери противника только лишь за первую неделю года составили почти 13 тысяч военных.
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