Армия России нанесла сокрушительный удар по военным аэродромам Украины
ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины и месту сборки БПЛА ВСУ
Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и сборки БПЛА, а также скоплениям иностранных наёмников.
По информации оборонного ведомства, с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии было поражено 147 объектов. В их числе военные аэродромы, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наёмников.
Ранее в районе Курахово в ДНР восемнадцать украинских военнослужащих попали в плен. Также подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли урон двум механизированным и одной аэромобильной бригаде ВСУ в окрестностях Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного.
Life.ru / Kandinsky 3.1