«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — говорится в статье.

Ранее на Украине заявили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в фазу наступательных операций со стороны российской армии. При этом отмечается, что вооружённые силы РФ не осуществляют прямых атак, а обходят населённые пункты с боков. Генеральный штаб противника не смог разработать эффективные меры против этой тактики.