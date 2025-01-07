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7 января, 14:28

На Западе раскрыли смертельное оружие ВС РФ, которое поставило на колени ВСУ

MWM: ВСУ стали уязвимыми из-за ракет «Искандер-М» ВС РФ

ВСУ стали более уязвимыми из-за использования ракет «Искандер-М» российскими военными. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — говорится в статье.

«Практически без боёв»: На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ
«Практически без боёв»: На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ

Ранее на Украине заявили, что конфликт утратил свою позиционную природу и полностью перешёл в фазу наступательных операций со стороны российской армии. При этом отмечается, что вооружённые силы РФ не осуществляют прямых атак, а обходят населённые пункты с боков. Генеральный штаб противника не смог разработать эффективные меры против этой тактики.

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Александра Мышляева
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