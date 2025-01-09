Российские дроноводы ликвидировали британского наёмника Джейка Уоддингтона, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Гражданин Соединённого Королевства встретил смерть на юге Запорожской области, сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, 34-летний Уоддингтон примкнул к интернациональному легиону более года назад. До этого иностранец проходил службу в составе 2-го батальона королевского английского полка. Ветеран британской армии владел русским языком и понимал украинскую речь.