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9 января, 00:58

Ветеран британской армии стал добычей российской «птички» в Запорожье

Telegraph: Примкнувший к ВСУ британец ликвидирован российским БПЛА в Запорожье

Российские дроноводы ликвидировали британского наёмника Джейка Уоддингтона, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Гражданин Соединённого Королевства встретил смерть на юге Запорожской области, сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, 34-летний Уоддингтон примкнул к интернациональному легиону более года назад. До этого иностранец проходил службу в составе 2-го батальона королевского английского полка. Ветеран британской армии владел русским языком и понимал украинскую речь.

Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников
Мадуро сообщил о задержании в Венесуэле трёх украинских наёмников

Ранее взятый в плен поляк сообщил, что на стороне ВСУ воюют наёмники со всего мира. Киевский режим даёт оружие всем подряд из-за острого дефицита живой силы.

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Тимур Хингеев
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