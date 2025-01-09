Ветеран британской армии стал добычей российской «птички» в Запорожье
Telegraph: Примкнувший к ВСУ британец ликвидирован российским БПЛА в Запорожье
Российские дроноводы ликвидировали британского наёмника Джейка Уоддингтона, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Гражданин Соединённого Королевства встретил смерть на юге Запорожской области, сообщает британская газета The Telegraph.
По данным издания, 34-летний Уоддингтон примкнул к интернациональному легиону более года назад. До этого иностранец проходил службу в составе 2-го батальона королевского английского полка. Ветеран британской армии владел русским языком и понимал украинскую речь.
Ранее взятый в плен поляк сообщил, что на стороне ВСУ воюют наёмники со всего мира. Киевский режим даёт оружие всем подряд из-за острого дефицита живой силы.
Telegram / Минобороны России