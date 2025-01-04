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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 января, 05:27

«Сборная наёмников со всего мира» воюет на стороне ВСУ, признался пленный поляк

Пленный поляк: На стороне ВСУ воюют наёмники со всего мира

В боевых действиях на стороне Украины в составе так называемого иностранного легиона принимает участие «сборная со всего мира». Об этом заявил наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы ВС РФ. По его словам, среди в рядах ВСУ можно встретить выходцев из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня.

«В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. <...> Видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. <...> Есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии», — цитирует пленного поляка РИА «Новости».

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Напомним, воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Польши взяли в плен на территории ДНР. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что киевский режим использует иностранцев в качестве «пушечного мяса». Ранее пленный поляк также заявил, что в ВСУ «берут всех подряд» из-за нехватки бойцов.

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Борис Эльфанд
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