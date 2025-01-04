«Сборная наёмников со всего мира» воюет на стороне ВСУ, признался пленный поляк

В боевых действиях на стороне Украины в составе так называемого иностранного легиона принимает участие «сборная со всего мира». Об этом заявил наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы ВС РФ. По его словам, среди в рядах ВСУ можно встретить выходцев из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня.

«В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. <...> Видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. <...> Есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии», — цитирует пленного поляка РИА «Новости».