ВСУ без разбора набирают наёмников из других стран из-за нехватки живой силы. Желающим вступить в ряды украинской армии достаточно найти сайт для вербовки иностранцев, заполнить анкету и ждать ответа. Об этом рассказал взятый в плен польский наёмник.

«Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — приводит РИА «Новости» его слова.

Напомним, наёмника из Польши, который воевал на стороне ВСУшников, взяли в плен в ДНР бойцы добровольческого корпуса ВС РФ. Стоит отметить, что в Минобороны не раз заявляли, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо». Такое же отношение к украинским бойцам, отмечал президент РФ Владимир Путин. Пленённые не раз и сами подтверждали это. Во время допросов они рассказывают, что военное руководство плохо координирует их действия, из-за чего шанс на выживание сводится практически к нулю.