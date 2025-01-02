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2 января, 08:35

«Берут всех подряд»: Пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев в ВСУ

Пленный наёмник: ВСУ набирают иностранцев без разбора из-за нехватки бойцов

ВСУ без разбора набирают наёмников из других стран из-за нехватки живой силы. Желающим вступить в ряды украинской армии достаточно найти сайт для вербовки иностранцев, заполнить анкету и ждать ответа. Об этом рассказал взятый в плен польский наёмник.

«Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — приводит РИА «Новости» его слова.

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Напомним, наёмника из Польши, который воевал на стороне ВСУшников, взяли в плен в ДНР бойцы добровольческого корпуса ВС РФ. Стоит отметить, что в Минобороны не раз заявляли, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо». Такое же отношение к украинским бойцам, отмечал президент РФ Владимир Путин. Пленённые не раз и сами подтверждали это. Во время допросов они рассказывают, что военное руководство плохо координирует их действия, из-за чего шанс на выживание сводится практически к нулю.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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