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7 ноября, 17:57

Путин: Украинцев превращают в пушечное мясо и натаскивают против русских

Граждане Украины становятся жертвами манипуляций, когда их используют в противостоянии с Россией. Об это заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, наши оппоненты в лице Запада находят всё новые инструменты в попытках избавиться от нас.

«Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо», — указал Путин.

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Ранее Владимир Путин рассказал об отношении России к Западу. По его словам, в нашей стране не воспринимают западную цивилизацию в качестве врага, а вопрос взаимоотношений не звучит как «они или мы».

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Life.ru

Марина Фещенко
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