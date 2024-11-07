Путин: Украинцев превращают в пушечное мясо и натаскивают против русских
Граждане Украины становятся жертвами манипуляций, когда их используют в противостоянии с Россией. Об это заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам российского лидера, наши оппоненты в лице Запада находят всё новые инструменты в попытках избавиться от нас.
«Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо», — указал Путин.
Ранее Владимир Путин рассказал об отношении России к Западу. По его словам, в нашей стране не воспринимают западную цивилизацию в качестве врага, а вопрос взаимоотношений не звучит как «они или мы».
Life.ru